10.11.2017 | 09:46

В Неверкинского районе в полицию обратился представитель газоснабжающей организации. Мужчина рассказал, что в селе Черталей обнаружена врезка от частного дома к наружному газопроводу. Таким образом, кто-то пользовался газом бесплатно.

Участковые уполномоченные полиции, выехав на место, установили, что к воровству голубого топлива причастен 42-летний житель Черталея. Тот дал признательные показания.

«По факту кражи газа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.