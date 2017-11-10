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Криминал | Житель Неверкинского района признался в воровстве голубого топлива

10.11.2017|09:46
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В Неверкинского районе в полицию обратился представитель газоснабжающей организации. Мужчина рассказал, что в селе Черталей обнаружена врезка от частного дома к наружному газопроводу. Таким образом, кто-то пользовался газом бесплатно.

Участковые уполномоченные полиции, выехав на место, установили, что к воровству голубого топлива причастен 42-летний житель Черталея. Тот дал признательные показания.

«По факту кражи газа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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