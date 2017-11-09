09.11.2017 | 14:41

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают уроженца и жителя Малой Сердобы 34-летнего Алексея Валентиновича Бочкарева. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.

На вид мужчине 35-40 лет, он имеет рост 177-180 см, худощавое телосложение, русые волосы. У него вытянутое худое лицо с веснушками. Возможно, носит бороду рыжего цвета.

Подозреваемый был одет в матерчатую куртку и брюки черного цвета, серую в горизонтальную полоску кофту, обут в резиновые сапоги.

«Жителей просят проявить бдительность, обследовать нежилые помещения и заброшенные дома населенного пункта с целью выявления следов его пребывания, так как данное лицо может скрываться», - пишет газета Малосердобинского района «Труд».

Сведения о местонахождении Алексея Бочкарева следует незамедлительно сообщить в дежурную часть ПП МО МВД России «Колышлейский» (дислокация с. Малая Сердоба) по круглосуточным телефонам 8 (84162) 2-11-59, 8-960-319-91-36. Анонимность гарантируется.