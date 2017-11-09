09.11.2017 | 10:58

В Саратове житель Пензы пытался уйти от погони, в которую за ним пустились сотрудники ДПС. Об этом рассказывается в видеоролике ГУ МЧС России по Саратовской области.

Стражи порядка решили проверить документы у водителя минивэна Volkswagen с пензенскими номерами и потребовали остановить машину. Однако тот лишь сильнее нажал на газ. Впрочем, скрыться пензенцу не удалось.

Свое поведение задержанный объяснил тем, что сначала не понял, за ним ли спешили полицейские. А потом, по его словам, «перетрухал и начал уезжать».

Водитель признал свою ошибку, но этим дело не закончилось. При личном досмотре у него обнаружилась конопля, которую он собирался употребить по дороге домой. Для этой цели он возил с собой все необходимые приспособления.