Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|9 ноя 2017|12:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  59.25
 

Криминал | В Саратове житель Пензы пытался уйти от погони на машине с коноплей

09.11.2017|10:58
Печать

В Саратове житель Пензы пытался уйти от погони, в которую за ним пустились сотрудники ДПС. Об этом рассказывается в видеоролике ГУ МЧС России по Саратовской области.

Стражи порядка решили проверить документы у водителя минивэна Volkswagen с пензенскими номерами и потребовали остановить машину. Однако тот лишь сильнее нажал на газ. Впрочем, скрыться пензенцу не удалось.

Свое поведение задержанный объяснил тем, что сначала не понял, за ним ли спешили полицейские. А потом, по его словам, «перетрухал и начал уезжать».

Водитель признал свою ошибку, но этим дело не закончилось. При личном досмотре у него обнаружилась конопля, которую он собирался употребить по дороге домой. Для этой цели он возил с собой все необходимые приспособления.

0
0
0
0
 
АвтоНарушитель|09.11.2017 11:33|

Если госномер этого фольца 058,то получил урод по заслугам!!!да и водитель уже "убитый" на видео,а не по дороге домой собирался употребить!!!

Гость|09.11.2017 11:34|

Что не сообщение с других регионов -один вред и разрушение от пензюков -то задавят, то убьют ,то конопля ,то бордель -ну и народец эти пензюки...

Гость|09.11.2017 11:39|

Надо было предложить совместно пыхнуть в мультивэнчике... И поговорили бы по душам...

Гость|09.11.2017 11:52|

Надраить этому чухду чУхальник!

Гость|09.11.2017 12:00|

Перетрухальник

Гость|09.11.2017 12:07|

В Пензе и порядочные люди есть. А употребителей этой дури во всех городах полно!!!

Гость|09.11.2017 12:14|

С марихуаной он мог УЛЕТЕТЬ от погони! :)(

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!