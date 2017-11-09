09.11.2017 | 10:09

33-летний житель Каменского района совершил несколько преступлений в Рамзае и Пензе, за что отправился в колонию строгого режима.

5 апреля пьяный мужчина решил переночевать в чужом доме. Он разбил окно камнем, просунул внутрь руку, чтобы открыть створку, и проник в жилище.

Владельцев дома злоумышленник не дождался. Приехав через день, они обнаружили только штаны незваного гостя и беспорядок. Также потерпевшие недосчитались старой одежды и вещей.

После увиденного они обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Впоследствии причастность к нему жителя Каменского района установили по отпечаткам пальцев.

19 апреля гражданин, снова находясь в состоянии алкогольного опьянения, гостил у знакомого в Пензе. Дождавшись ухода хозяина дома на работу, преступник похитил электронику: сотовый телефон, ноутбук, телевизор и приставку для него, а также 3 000 рублей. Ущерб потерпевшего составил 16 350 рублей.

Суд учел личность обвиняемого, имевшего две судимости за кражи, и отправил его на 2 года и 4 месяца в колонию строгого режима.

«По иску потерпевшего судом с осужденного взыскан причиненный преступлением ущерб в размере 16 350 рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.