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Криминал | В Никольском районе добычей ночных автоворов стали удочки и аудиотехника

09.11.2017|09:58
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Двое жителей Никольского района, одному из которых 19 лет, другому 22 года, подозреваются в автомобильных кражах.

О ночном преступлении в полицию сообщил 40-летний житель поселка Сура. Злоумышленники разбили боковые стекла водительских дверей у двух припаркованных у его дома автомобилей - ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106. Из машин они похитили 2 аккумулятора, 6 телескопических удочек, автомагнитолу, 6 акустических колонок, 10 литров бензина, 5 литров антифриза и набор ключей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, которые признались в краже. Примечательно, что один из молодых людей уже имеет судимость.

«Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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