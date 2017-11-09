09.11.2017 | 16:04

18-летняя пензячка, расплачиваясь в магазине за покупки, оставила на кассе свой мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

«Только оказавшись дома, девушка обнаружила, что телефона при ней нет. Данная жительница обратилась с заявлением в полицию и сообщила о совершенном в отношении нее преступлении», - рассказал старший дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по городу Пензе Владимир Клишин.

Раскрыть преступление не составило труда. Кадры с камеры видеонаблюдения показали, как следующий за забывчивой девушкой покупатель сначала прикрывает чужое имущество своим, а затем кладет то и другое в пакет.

«Сотовый телефон в ходе оперативно-разыскных мероприятий был у него изъят и будет возвращен потерпевшей», - добавил Владимир Клишин.

А не справившемуся с соблазном мужчине грозит до двух лет тюрьмы.