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Криминал | У 18-летней пензячки украли забытый в магазине телефон

09.11.2017|16:04
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18-летняя пензячка, расплачиваясь в магазине за покупки, оставила на кассе свой мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

«Только оказавшись дома, девушка обнаружила, что телефона при ней нет. Данная жительница обратилась с заявлением в полицию и сообщила о совершенном в отношении нее преступлении», - рассказал старший дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по городу Пензе Владимир Клишин.

Раскрыть преступление не составило труда. Кадры с камеры видеонаблюдения показали, как следующий за забывчивой девушкой покупатель сначала прикрывает чужое имущество своим, а затем кладет то и другое в пакет.

«Сотовый телефон в ходе оперативно-разыскных мероприятий был у него изъят и будет возвращен потерпевшей», - добавил Владимир Клишин.

А не справившемуся с соблазном мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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