18-летняя пензячка, расплачиваясь в магазине за покупки, оставила на кассе свой мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.
«Только оказавшись дома, девушка обнаружила, что телефона при ней нет. Данная жительница обратилась с заявлением в полицию и сообщила о совершенном в отношении нее преступлении», - сообщил старший дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по городу Пензе Владимир Клишин.
Раскрыть преступление не составило труда. Кадры с камеры видеонаблюдения показали, как следующий за забывчивой девушкой покупатель сначала прикрывает чужое имущество своим, а затем кладет то и другое в пакет.
«Сотовый телефон в ходе оперативно-разыскных мероприятий был у него изъят и будет возвращен потерпевшей», - добавил Владимир Клишин.
А не справившемуся с соблазном мужчине грозит до двух лет тюрьмы.