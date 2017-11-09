09.11.2017 | 11:30

30-летний пензенец ушел из магазина в новых кроссовках, не заплатив за них. За это он отправится в колонию общего режима.

В марте мужчина в ТЦ «Лента» надел на ноги выставленные на продажу кроссовки и положил в рюкзак 78 упаковок жевательной резинки. Однако уйти незамеченным вору не удалось: его задержали сотрудники торгового центра.

В конце мая – начале июня пензенец украл и продал шампуни, гели для душа, другие средства гигиены и продукты из «Магнита» и двух «Пятерочек» в Арбекове. Ущерб магазинов составил более 3 000 рублей.

При вынесении приговора суд учел данные о личности обвиняемого: его психическое заболевание, зависимость от наркотиков, ВИЧ и гепатит С. Более того, он уже имел шесть судимостей за кражи и незаконный оборот наркотиков.

«Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.