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Криминал | Пензенец украл из «Ленты» кроссовки и 78 пачек жевательной резинки

09.11.2017|11:30
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30-летний пензенец ушел из магазина в новых кроссовках, не заплатив за них. За это он отправится в колонию общего режима.

В марте мужчина в ТЦ «Лента» надел на ноги выставленные на продажу кроссовки и положил в рюкзак 78 упаковок жевательной резинки. Однако уйти незамеченным вору не удалось: его задержали сотрудники торгового центра.

В конце мая – начале июня пензенец украл и продал шампуни, гели для душа, другие средства гигиены и продукты из «Магнита» и двух «Пятерочек» в Арбекове. Ущерб магазинов составил более 3 000 рублей.

При вынесении приговора суд учел данные о личности обвиняемого: его психическое заболевание, зависимость от наркотиков, ВИЧ и гепатит С. Более того, он уже имел шесть судимостей за кражи и незаконный оборот наркотиков.

«Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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