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Криминал | Пензенец, отобравший у приятеля 1 000 рублей, проведет год в колонии

09.11.2017|09:24
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40-летний житель Пензы ограбил знакомого на 1 000 рублей. За это он проведет один год в колонии общего режима.

Инцидент произошел 20 мая около бара на улице Бородина. Пьяный мужчина попросил у знакомого деньги в долг, чтобы купить алкоголь. Получив отказ, он сам достал из куртки приятеля 1 000 рублей и скрылся с места преступления.

При назначении грабителю наказания суд учел, что тот был неоднократно судим за хищения и незаконный оборот наркотиков.

«Ущерб потерпевшему осужденный возместил в ходе следствия. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|09.11.2017 10:07|

А палочку себе поставили. Легко и просто

Гость|09.11.2017 10:54|

А Полонского амнистировали. Вопрос в сумме украденного, которое подводят под мошеничество.

Гость|09.11.2017 11:12|

penzainform.ru писал(a):

Пензенец, отобравший у приятеля 1 000 рублей, проведет год в колонии

Интересно сколько лет дали бы расхитителю миллиардов если за 1000 дают год?

Имя: Гость
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