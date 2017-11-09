09.11.2017 | 09:24

Житель Пензы ограбил знакомого на 1 000 рублей. За это он проведет 1 год в колонии общего режима.

Инцидент произошел 20 мая около бара на улице Бородина. Пьяный мужчина попросил у знакомого деньги в долг, чтобы купить алкоголь. После отказа он сам достал из куртки приятеля 1 000 рублей и скрылся с места преступления.

Суд назначил грабителю наказание, учитывая его неоднократную судимость за хищения и незаконный оборот наркотиков.

«Ущерб потерпевшему осужденный возместил в ходе следствия. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.