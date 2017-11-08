08.11.2017 | 11:51

Во вторник, 7 ноября, в Пензе наряд вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного пульта централизованной охраны по Железнодорожному району: на территории мебельного предприятия оказался посторонний человек.

Когда сотрудники Росгвардии прибыли по адресу, очевидцы рассказали, что в здании выставлены оконные рамы, а злоумышленник находится внутри.

Оценив ситуацию, экипаж блокировал возможные пути отхода подозреваемого. Войдя в помещение, бойцы обнаружили мужчину. Он добровольно сдался сотрудникам правопорядка.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа сотрудников полиции. При проверке выяснилось, что ранее в этом помещении была совершена кража имущества. При обыске в квартире подозреваемого была найдена часть похищенных вещей», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.