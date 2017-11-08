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Криминал | В Пензе вор попался с поличным, решив второй раз обокрасть предприятие

08.11.2017|11:51
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Во вторник, 7 ноября, в Пензе наряд вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного пульта централизованной охраны по Железнодорожному району: на территории мебельного предприятия оказался посторонний человек.

Когда сотрудники Росгвардии прибыли по адресу, очевидцы рассказали, что в здании выставлены оконные рамы, а злоумышленник находится внутри.

Оценив ситуацию, экипаж блокировал возможные пути отхода подозреваемого. Войдя в помещение, бойцы обнаружили мужчину. Он добровольно сдался сотрудникам правопорядка.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа сотрудников полиции. При проверке выяснилось, что ранее в этом помещении была совершена кража имущества. При обыске в квартире подозреваемого была найдена часть похищенных вещей», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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