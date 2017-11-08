08.11.2017 | 09:37

65-летний житель Пензы, ранее не нарушавший Уголовный кодекс, едва не лишился свободы за угрозу убийством.

Нетрезвый пенсионер поссорился со своей 62-летней супругой, достал нож, направил лезвие на женщину и пообещал убить ее. Служители Фемиды признали, что у гражданки имелись основания опасаться осуществления этих угроз.

Тем не менее в судебном заседании женщина попросила прекратить уголовное дело, поскольку муж перед ней извинился и она его простила.

«С учетом мнения государственного обвинителя, позиции потерпевшей стороны, обстоятельств совершения преступления и данных о личности виновного, ранее не судимого, пенсионера, уголовное дело судом прекращено в связи с примирением сторон. Указанное основание прекращения дела не является реабилитирующим», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В декабре 2013 года 66-летний пензенский пенсионер насмерть забил 70-летнюю супругу палкой. Причиной конфликта стали замечания, которые делала пожилая женщина мужу, пока он поправлял деревянной палкой штору.