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Криминал | В Нижнеломовском районе мошенник сдал в металлолом чужой мопед

08.11.2017|13:33
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44-летний житель деревни Волженка Нижнеломовского района едва не лишился собственного средства передвижения.

Когда он находился возле своего дома, к нему обратился мужчина с просьбой ненадолго одолжить мопед, чтобы съездить в магазин за продуктами. Сельчанин согласился выручить нуждающегося, но так и не дождался его возвращения.

Поняв, что обманщик укатил на его транспортном средстве, он обратился в полицию. Стражи порядка установили подозреваемого - 32-летнего жителя Нижнего Ломова, ранее судимого. Задержанный мужчина сознался, что сдал мопед в пункт приема металлолома.

«Похищенное изъято. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|08.11.2017 13:54|

penzainform.ru писал(a):

Стражи порядка установили подозреваемого - 32-летнего жителя Нижнего Ломова, ранее судимого. Задержанный мужчина сознался, что сдал мопед в пункт приема металлолома.
Начистить чухальник и отпустить с миром.

Гость|08.11.2017 14:05|

Предприниматель.

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