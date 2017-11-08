08.11.2017 | 13:33

44-летний житель деревни Волженка Нижнеломовского района едва не лишился собственного средства передвижения.

Когда он находился возле своего дома, к нему обратился мужчина с просьбой ненадолго одолжить мопед, чтобы съездить в магазин за продуктами. Сельчанин согласился выручить нуждающегося, но так и не дождался его возвращения.

Поняв, что обманщик укатил на его транспортном средстве, он обратился в полицию. Стражи порядка установили подозреваемого - 32-летнего жителя Нижнего Ломова, ранее судимого. Задержанный мужчина сознался, что сдал мопед в пункт приема металлолома.

«Похищенное изъято. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.