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Криминал | Ударившему полицейского каменцу дали 2 года колонии строгого режима

08.11.2017|11:37
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Железнодорожный районный суд признал жителя Каменки виновным в избиении полицейского и назначил ему наказание в виде двух лет колонии строгого режима.

Инцидент произошел 11 августа около автовокзала на улице Луначарского в Пензе. Пьяный мужчина нарушал порядок в общественном месте, из-за чего к нему подошли сотрудники патрульно-постовой службы.

Каменец отказался пройти в опорный пункт полиции и ударил одного из стражей порядка по голове. Полицейский получил ушиб и отек мягких тканей в левой височной области.

«Полагая приговор слишком суровым, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Однако суд второй инстанции оставил приговор без изменения.

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Гость|08.11.2017 12:27|

318, часть вторая? Только строгач то почему?

Гость|08.11.2017 12:34|

Не Каменец, а Каменковец))))) Буртасс одним словом!

Гость|08.11.2017 12:36|

penzainform.ru писал(a):

Каменец отказался пройти в опорный пункт полиции и ударил одного из стражей порядка по голове.
Наверное звучало бы лучше: "Камениканец отказался пройти в опорный пункт полиции и ударил одного из стражей порядка по голове..."

Имя: Гость
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