08.11.2017 | 11:37

Железнодорожный районный суд признал жителя Каменки виновным в избиении полицейского и назначил ему наказание в виде двух лет колонии строгого режима.

Инцидент произошел 11 августа около автовокзала на улице Луначарского в Пензе. Пьяный мужчина нарушал порядок в общественном месте, из-за чего к нему подошли сотрудники патрульно-постовой службы.

Каменец отказался пройти в опорный пункт полиции и ударил одного из стражей порядка по голове. Полицейский получил ушиб и отек мягких тканей в левой височной области.

«Полагая приговор слишком суровым, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Однако суд второй инстанции оставил приговор без изменения.