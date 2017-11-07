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Криминал | В Пензе бывшие сотрудники УФСКН осуждены за незаконный сбыт наркотиков

07.11.2017|15:46
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Первомайский районный суд признал троих пензенцев виновными в незаконном сбыте наркотических веществ. Двое из них служили в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Преступники искали покупателей в Интернете. Наркотики оставлял в тайниках третий злоумышленник, которого они привлекли специально на эту роль. Всего с июля по декабрь 2016 года он сделал 600 закладок.

Суд признал всех троих виновными. Экс-наркополицейский, выступивший инициатором нелегального «бизнеса», проведет в колонии особого режима 7 лет и 3 месяца. Его бывший сослуживец отправлен в колонию строгого режима на 6 лет, закладчик – на 5 лет.

«На приговор районного суда одним из осужденных была подана апелляционная жалоба, которая Пензенским областным судом оставлена без удовлетворения», - сообщает пресс-служба Первомайского районного суда. Приговор вступил в законную силу.

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