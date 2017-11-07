07.11.2017 | 12:35

31-летний житель Пензы обвиняется в причинении смерти по неосторожности 34-летнему мужчине.

2 ноября в баре на улице Аустрина между горожанином и двумя другими посетителями увеселительного заведения возник конфликт, но дальше словесной перепалки дело не пошло.

Когда бар закрылся, обвиняемый с приятелем отправился на остановку «Мясоптицекомбинат» и там встретил тех же мужчин, с которыми спорил ранее.

Однако в этом случае оппоненты не ограничились оскорблениями: потерпевший попытался ударить противника по лицу, но промахнулся.

«В ответ обвиняемый нанес мужчине удар кулаком в лицо, отчего тот упал на землю, ударившись затылочной частью головы. На следующий день от полученной черепно-мозговой травмы он скончался дома», - сообщили в региональном управлении СК России.

В настоящее время пензенцу предъявлено обвинение. Проводятся действия по закреплению доказательственной базы.