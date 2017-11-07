07.11.2017 | 10:06

На улице Литвинова в Пензе произошло преступление. Сообщение об этом поступило в городское управление МВД.

По указанному адресу немедленно направился ближайший наряд патрульно-постовой службы. Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего.

40-летняя хозяйка жилища и ее 50-летний мужчина пили спиртное. Между ними разгорелась ссора, и женщина ударила гостя ножом в живот. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, а подозреваемая призналась в том, что нанесла собутыльнику ножевую рану.

«По факту умышленного причинения вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.