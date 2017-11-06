06.11.2017 | 15:10

Поток жалоб в 2014 году шел от горожан, которые хотели купить пластиковые окна в фирме под названием «Ч.А.-ГРУПП», офис которой располагался на Карпинского, 33а. Здесь заключались договоры, люди отдавали деньги, а то, за что платили, так и не получали. Пострадали в основном пожилые граждане, потерявшие десятки тысяч рублей.

«Я лежала в больнице, перенервничала, потому что я человек преклонного возраста. И я как-то доверяла, надеялась», - рассказала обманутая пензячка Валентина Петровна.

«Потом месяц проходит - их все нет. Я давай звонить, а они мне: «Подождите 45 дней!» Ну и 45 дней подождала, опять нет», - поделилась еще одна жертва Мария Васильевна.

В результате люди обратились в суд, но мошенника-руководителя уже не было в городе. Он увидел по телевидению сюжет об обманутых им пензенцах и решил уехать в Казань, где его задержали полицейские. Но только в ходе следствия вскрылся весь масштаб преступления.

«За период своей преступной деятельности с октября 2014-го по 2015 год гражданин Украины обманул 59 потерпевших, которые преимущественно являлись пенсионерами, причинив им ущерб общей суммой свыше 1,5 миллиона рублей», - отметил прокурор управления областной прокуратуры Александр Захаров.

Мужчина, приехавший с Украины, пояснил, что, когда открывал фирму по установке окон, собирался трудиться честно. И поначалу это было действительно так.

«В 2015 году, когда произошел кризис, работать уже труднее было ему, но он подписывал договоры. Он, подписывая их, уже предполагал, что навряд ли исполнит свои обязательства, но тем не менее брался за работу», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

За совершение мошенничества мужчина отправился на 3 года в колонию общего режима. Кроме того, он должен возместить ущерб тем горожанам, кому до сих пор не вернул деньги.