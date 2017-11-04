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Криминал | Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже 13 тысяч рублей

04.11.2017|15:42
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По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина славянской внешности, возрастом 25-30 лет, ростом 175-180 сантиметров, среднего телосложения.

Продавец одной из торговых точек, расположенных на территории Сурского рынка, сообщила в полицию о нарушении закона. Лицо злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Женщина пояснила, что неизвестное лицо, находясь в помещении торгового павильона, похитило денежные средства в сумме 13 тысяч рублей, которые находились в тумбочке под кассовым аппаратом», - рассказал начальник отдела уголовного розыска ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Владимир Блясов.

Продавец запомнила приметы похитителя и передала их стражам порядка. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

«Уважаемые жители города Пензы и Пензенской области! Если кто-либо владеет информацией о местонахождении данного лица, убедительная просьба немедленно сообщить об этом в полицию!» - обратился к гражданам Владимир Блясов.

Позвонить можно по телефонам: 599-711, 599-702 или 02.

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