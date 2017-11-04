04.11.2017 | 10:35

13 тысяч рублей пропали из павильона, расположенного на Сурском рынке в Пензе. Об этом в полицию сообщила продавец торговой точки. Она рассказала, что деньги лежали в тумбочке под кассовым аппаратом, а похитил их незнакомец, находившийся в помещении.

Женщина запомнила приметы злоумышленника. На его задержание ориентированы все посты и маршруты полиции в Пензе.

Подозреваемому на вид 25-30 лет, он имеет рост 175-180 см, среднее телосложение, русые короткие волосы, славянскую внешность. Был одет в черную короткую куртку и синие джинсы, обут в черные ботинки.

Граждан, имеющих информацию о личности подозреваемого и его местонахождении, просят сообщить ее по телефонам отдела полиции № 5 УМВД России по городу Пензе: 599-711, 599-702 - или 02.

«В настоящее время по факту кражи проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.