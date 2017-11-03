03.11.2017 | 10:28

50-летний житель Пензы осужден за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к сотруднику полиции.

Утром 2 августа этого года горожанин находился у дома № 1а на улице Кронштадтской у входа в детский парк. Несмотря на то что день только начался, мужчина был нетрезв. В таком состоянии его задержали сотрудники полиции.

Один из них повел пензенца в отдел. Однако тот не собирался тратить свое время на разбирательства и дважды ударил стража порядка в правое предплечье. Когда же полицейский заломил нарушителю руку за спину, он начал настолько яростно сопротивляться, что оба мужчины упали, и правоохранитель ударился кистями об асфальт.

«Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.