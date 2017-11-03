Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|3 ноя 2017|12:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+2oC
Завтра | Снег |
  67.68  |  $  58.09
 

Криминал | Житель Пензы, ударивший и поваливший полицейского, осужден условно

03.11.2017|10:28
Печать

50-летний житель Пензы осужден за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к сотруднику полиции.

Утром 2 августа этого года горожанин находился у дома № 1а на улице Кронштадтской у входа в детский парк. Несмотря на то что день только начался, мужчина был нетрезв. В таком состоянии его задержали сотрудники полиции.

Один из них повел пензенца в отдел. Однако тот не собирался тратить свое время на разбирательства и дважды ударил стража порядка в правое предплечье. Когда же полицейский заломил нарушителю руку за спину, он начал настолько яростно сопротивляться, что оба мужчины упали, и правоохранитель ударился кистями об асфальт.

«Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|03.11.2017 11:17|

За полицейского и условно?

Гость|03.11.2017 11:31|

А полицейский был трезвый?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!