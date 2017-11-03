03.11.2017 | 15:42

Пензенец, считая что приобрел старинные монеты и ложки, отдал цыганам за сувениры 470 тысяч рублей. Недалеко от остановки общественного транспорта на проспекте Победы незнакомые смуглокожие мужчины рассказали ему о якобы найденном кладе.

«В соответствии с разработанной осужденными легендой все они являлись членами одной строительной бригады, работали в Дагестане и при демонтаже старого дома обнаружили ящик, в котором находились монеты и изделия, относящиеся к эпохе Петра I, из драгоценных металлов - золота и серебра», - рассказала прокурор управления областной прокуратуры Наталья Антонова.

Цыгане объяснили, что отдают ценности так дешево, потому что не могут провезти их через границу к себе в Дагестан. Часть старинных монет пензенец приобрел сразу, потом ему захотелось еще, и он несколько раз ездил за деньгами. Уже дома на мысль, что, возможно, это обман, его натолкнула жена. Только тогда покупатель решился на проверку.

«Гражданин поехал в антикварный магазин, где специалист, осмотрев предметы, сказал, что они не являются подлинными. Тогда он обратился в полицию. Буквально сразу же злоумышленники были задержаны, и весь ущерб, причиненный потерпевшему, все деньги были возвращены», - подчеркнула пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

В результате двое цыган приговорены к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы, третий проведет за решеткой на пару месяцев меньше. Четвертому суд счел возможным назначить условное наказание.

Один из продавцов фальшивого клада подавал апелляционную жалобу, но она была оставлена без удовлетворения.