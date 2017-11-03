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Криминал | В Пензе автосалон взыскал с осужденного за растрату менеджера 1,1 млн

03.11.2017|15:23
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Автосалон ООО «АвтоАвангард», расположенный на проспекте Победы в Пензе, обратился в Октябрьский районный суд с иском о взыскании 1 115 000 рублей со своего бывшего менеджера по продажам автомобилей с пробегом.

25 июля 2016 года 38-летний работник автосалона был осужден за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Его приговорили к 2,5 года колонии общего режима.

Мужчина в период с 19 июня 2015 по 21 января 2016 года, работая в должности менеджера, незаконно продал 12 автомобилей, принадлежавших ООО «АвтоАвангард», стоимостью 1 925 000 рублей. При этом деньги в кассу он не вернул, а распорядился ими по своему усмотрению. По словам менеджера, он брал средства на временное пользование из-за финансовых трудностей.

Суд постановил, что автомобили, изъятые у людей в ходе следствия в качестве вещественных доказательств, должны быть переданы ООО «АвтоАвангард». В результате некоторые купившие машины граждане остались и без денег, и без транспортных средств.

«Защищая свои права в гражданско-правовом порядке, они заявляли требования о возврате им как добросовестным приобретателям купленных автомобилей. На основании вступивших в законную силу решений суда, а также иных сделок с ООО «АвтоАвангард» семь автомобилей организацией переданы покупателям», - сообщили в пресс-службе районного суда.

Поскольку автомобили выбыли из собственности салона, организация обратилась в суд с иском о взыскании с осужденного менеджера ущерба в сумме 1 115 000 рублей.

Со стороны ответчика возражений не последовало. Иск удовлетворен.

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Гость|03.11.2017 15:52|

А кто теперь бабки вернет людям, которые купили тачки в этом салоне?

Гость|03.11.2017 16:38|

Я в шоке короче. Люди купили машины за деньги и их у них отобрали. Теперь ни машины ни денег.

Имя: Гость
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