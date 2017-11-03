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Криминал | В Малой Сердобе оштрафовали за взятку ростовского пенсионера

03.11.2017|14:22
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В Малой Сердобе 64-летнего жителя Ростовской области осудили за покушение на дачу взятки.

7 сентября на территории Малосердобинского района инспектором ДПС был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 23-летний мужчина, ехавший в Ростовскую область.

Оказалось, что у водителя не было ни удостоверения (его лишили права управления транспортом), ни полиса страхования автогражданской ответственности.

Инспектор составил административный протокол и отстранил мужчину от управления автомобилем.

Не желая делать непредусмотренную остановку в пути, пожилой родственник водителя, находившийся в салоне, предложил полицейскому 2 000 рублей, чтобы тот разрешил им продолжить движение.

Однако представитель правоохранительных органов взятку не принял.

«Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

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Гость|03.11.2017 15:08|

Внимание,новость!

Гаишник отказался от взятки!

Имя: Гость
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