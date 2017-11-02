02.11.2017 | 16:46

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по фактам совершения мошеннических действий в сфере автострахования.

Предварительное следствие установило, что в состав организованной группы входили жители региона. Они приобретали автомобили премиум-класса, с помощью которых получали незаконные страховые выплаты.

Для этого в Пензенской области и Республике Мордовии мошенники инсценировали ДТП, поочередно выступая в роли виновной и потерпевшей сторон.

Об авариях они сообщали в дежурную часть ГИБДД. Инспекторы ДПС, не подозревавшие о злом умысле, приезжая на место происшествия, оформляли документы по ДТП, необходимые для представления в страховую компанию для получения выплаты.

Затем участники группы, используя созданные ими экспертные организации, на основании формального осмотра транспортных средств готовили отчеты о стоимости восстановительного ремонта автомобилей, подавали их вместе с другими документами в страховые компании и получали выплаты, а в случае отказа обращались в суд.

По предварительным данным, группа нанесла страховым компаниям ущерб на общую сумму более 10 млн рублей, что является особо крупным размером.

«Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 14 участников группы, в том числе организаторов, из которых 9 водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об их заключении под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступлений, за которые Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов разоблачают группы автоподставщиков. Так, с мая 2013 года по август 2015-го 13 человек в возрасте от 22 до 56 лет инсценировали аварии. От их действий пострадали шесть страховых компаний. Общая сумма ущерба составила больше четырех миллионов рублей.