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Криминал | Страховые компании обмануты мошенниками на 10 миллионов рублей

02.11.2017|18:35
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Группа жителей Пензенской области устроила театр на дороге. Вместе с актерами в постановках невольно участвовали и сотрудники ГИБДД - их вызывали на место инсценировки ДТП.

В роли виновной и потерпевшей стороны самодеятельные артисты выступали поочередно, а средства, вырученные от этих спектаклей, им перечисляли страховые компании. Злоумышленники, которые приобретали автомобили исключительно премиум-класса, создали экспертные организации для подготовки липовых отчетов о стоимости восстановительного ремонта машин.

«В результате действий участников группы страховым компаниям был причинен общий ущерб на сумму более 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером», - подчеркнула начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Спектакли преступная труппа разыгрывала как на территории нашей области, так и в Мордовии. Это происходило до тех пор, пока гастроли мастеров инсценировки не прервали сотрудники пензенской полиции. Всего было задержано 14 человек.

«В том числе двоих организаторов преступной схемы. Из 14 человек 9 задержаны в порядке статьи 91 УК РФ и водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры заключения под стражу», - добавила Ольга Евдокимова.

В дальнейшим задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.

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Гость|02.11.2017 20:18|

ничего себе!!! это из за них страховки такие дорогие?

Гость|02.11.2017 20:29|

Наверное от безденежья,кризис

Гость|02.11.2017 20:30|

наверное...

Гость|02.11.2017 20:31|

penzainform.ru писал(a):

ущерб на сумму более 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером
В оборонсервисе так не считают. Мелкий вопрос.

Гость|02.11.2017 20:44|

три колхозника =умнее Государства ????.........

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