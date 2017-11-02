02.11.2017 | 18:35

Группа жителей Пензенской области устроила театр на дороге. Вместе с актерами в постановках невольно участвовали и сотрудники ГИБДД - их вызывали на место инсценировки ДТП.

В роли виновной и потерпевшей стороны самодеятельные артисты выступали поочередно, а средства, вырученные от этих спектаклей, им перечисляли страховые компании. Злоумышленники, которые приобретали автомобили исключительно премиум-класса, создали экспертные организации для подготовки липовых отчетов о стоимости восстановительного ремонта машин.

«В результате действий участников группы страховым компаниям был причинен общий ущерб на сумму более 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером», - подчеркнула начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Спектакли преступная труппа разыгрывала как на территории нашей области, так и в Мордовии. Это происходило до тех пор, пока гастроли мастеров инсценировки не прервали сотрудники пензенской полиции. Всего было задержано 14 человек.

«В том числе двоих организаторов преступной схемы. Из 14 человек 9 задержаны в порядке статьи 91 УК РФ и водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры заключения под стражу», - добавила Ольга Евдокимова.

В дальнейшим задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.