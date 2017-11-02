02.11.2017 | 17:10

Под покровом ночи и воздействием алкоголя двое мужчин средних лет отправились на дело. Интересующим их объектом стал дом знакомого, расположенный в садоводческом товариществе.

«До совершения преступления он с родственником хозяина на указанной даче распивал спиртные напитки. Он узнал, что на даче находятся ценные вещи, поэтому со своим товарищем-односельчанином из корыстных побуждений решил совершить преступление», - отметил следователь отдела № 1 УМВД России по городу Пензе Динар Абдулин.

В дачный массив они приехали на автомобиле, взломали дверь и похитили ценные вещи на общую сумму 90 тысяч рублей.

«Увидел, что не хватает таких вещей, как мотоблок, бензокосилка, бензопила, нет кучи электроинструментов, автомобильного холодильника, по мелочам там, весь инструмент», - рассказал потерпевший.

Обнаружив пропажу, хозяин дома вызвал полицию. Злоумышленников вычислили. Часть похищенного сотрудники правоохранительных органов изъяли, обнаружили по месту жительства одного из подозреваемых. Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.