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Криминал | Глава администрации Бессоновского района получил условный срок за взятку

02.11.2017|19:29
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Заместитель главы администрации Бессоновского сельсовета Сергей Шиляев по решению суда попал в список уголовников из-за склонности к наживе.

В обязанности этого должностного лица входил контроль за гражданами, отбывающими наказание в виде обязательных работ, и информирование уголовно-исполнительной инспекции о количестве отработанных осужденными часов.

«Данный чиновник из корыстных побуждений нарушил установленные требования законодательства, а также свои должностные обязанности. В августе текущего года лично получил взятку в размере 50 тысяч рублей за заведомо незаконные действия, а также за заведомо незаконное бездействие»,- рассказал прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Алексей Перекусихин.

Иными словами, чиновник оформил фиктивный документ о якобы отработанных одним из осужденных часах. Этого мужчину привлекли к уголовной ответственности за повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

«Судом ему было назначено наказание в виде исправительных работ. Данное лицо не пожелало отбывать указанное наказание, и в его интересах действовало еще одно лицо, которое, собственно, и предложило чиновнику взятку, на которую он согласился», - добавил Алексей Перекусихин.

Заместителю главы администрации суд вынес приговор: лишение свободы сроком на 3 года условно, штраф в размере 200 тысяч рублей и запрет на занятие должностей в государственных и муниципальных органах власти в течение двух лет.

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Гость|02.11.2017 20:00|

Вроде как заместитель.

Гость|02.11.2017 20:03|

давно Пора их на ВИЛЫ......

Гость|02.11.2017 20:41|

на нары.....

Гость|02.11.2017 21:01|

penzainform.ru писал(a):

и запрет на занятие должностей в государственных и муниципальных органах власти в течение двух лет.
То есть через 2 года его снова возьмут в муниципальные органы власти?! Суров закон...

Гость|02.11.2017 21:05|

Находясь у власти трудно удержаться не воровать . Даже Мендведев не смог устоять .

Имя: Гость
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