Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|2 ноя 2017|12:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Снег |
  67.71  |  $  58.16
 

Криминал | Директор фирмы по изготовлению окон осужден за мошенничество

02.11.2017|10:41
Печать

В среду, 1 ноября, вступил в силу приговор Ленинского районного суда 28-летнему гражданину Украины, признанному виновным в мошенничестве.

В 2013 году мужчина приехал в Пензу с Украины и в мае 2014 года открыл фирму по установке металлопластиковых окон. У него в штате были замерщики, менеджеры, распространители рекламных листовок. Согласно договорам, организация брала на себя обязательство установить окна в течение 45 суток.

Заказчики перечисляли деньги на расчетные счета, принадлежащие знакомым директора фирмы, а те в свою очередь переводили деньги на счет компании. Затем руководитель компании обналичивал средства и распоряжался ими по своему усмотрению.

Всего с ноября 2014 по октябрь 2015 года директор-аферист обманул 59 потерпевших, общий ущерб составил 1 млн 671 тыс. 782 руб.

В суде мужчина пояснил, что в 2015 году, во время кризиса, он понял, что не сможет выполнять обязательства. Заключая договоры с клиентами, он осознавал, что их большая часть не будет исполнена. В декабре 2015 года, после того как по местному телевидению прошел репортаж о его фирме, не исполняющей обязанностей по поставке оконных конструкций, он уехал в Казань, где заработал деньги для погашения задолженностей перед клиентами, однако полностью возместить ущерб не смог, поскольку был задержан и арестован.

При назначении наказания суд отнес к смягчающим обстоятельствам активное способствование раскрытию преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного шести потерпевшим. Отягчающих обстоятельств не установлено. Требования некоторых потерпевших были разрешены ранее в порядке гражданского судопроизводства.

В результате руководитель фирмы приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан компенсировать оставшийся ущерб.

«Не согласившись с приговором, осужденный и один из потерпевших подали апелляционные жалобы, которые были рассмотрены судебной коллегией по уголовным делам. Приговор в части назначенного наказания оставлен без изменения», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

0
0
0
0
 
Memorist|02.11.2017 11:15|

Потерпевший подал апелляцию... это что-то новенькое!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!