02.11.2017 | 10:41

В среду, 1 ноября, вступил в силу приговор Ленинского районного суда 28-летнему гражданину Украины, признанному виновным в мошенничестве.

В 2013 году мужчина приехал в Пензу с Украины и в мае 2014 года открыл фирму по установке металлопластиковых окон. У него в штате были замерщики, менеджеры, распространители рекламных листовок. Согласно договорам, организация брала на себя обязательство установить окна в течение 45 суток.

Заказчики перечисляли деньги на расчетные счета, принадлежащие знакомым директора фирмы, а те в свою очередь переводили деньги на счет компании. Затем руководитель компании обналичивал средства и распоряжался ими по своему усмотрению.

Всего с ноября 2014 по октябрь 2015 года директор-аферист обманул 59 потерпевших, общий ущерб составил 1 млн 671 тыс. 782 руб.

В суде мужчина пояснил, что в 2015 году, во время кризиса, он понял, что не сможет выполнять обязательства. Заключая договоры с клиентами, он осознавал, что их большая часть не будет исполнена. В декабре 2015 года, после того как по местному телевидению прошел репортаж о его фирме, не исполняющей обязанностей по поставке оконных конструкций, он уехал в Казань, где заработал деньги для погашения задолженностей перед клиентами, однако полностью возместить ущерб не смог, поскольку был задержан и арестован.

При назначении наказания суд отнес к смягчающим обстоятельствам активное способствование раскрытию преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного шести потерпевшим. Отягчающих обстоятельств не установлено. Требования некоторых потерпевших были разрешены ранее в порядке гражданского судопроизводства.

В результате руководитель фирмы приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан компенсировать оставшийся ущерб.

«Не согласившись с приговором, осужденный и один из потерпевших подали апелляционные жалобы, которые были рассмотрены судебной коллегией по уголовным делам. Приговор в части назначенного наказания оставлен без изменения», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.