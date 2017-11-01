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Криминал | В Пензе посетительницу кафе на ул. Суворова ударили стулом по голове

01.11.2017|09:08
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Во вторник, 31 октября, сотрудники Росгвардии в Пензе задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений посетительнице кафе.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, злоумышленник распивал спиртное в кафе на улице Суворова.

В какой-то момент он заметил в заведении свою знакомую и захотел с ней пообщаться, но получил отказ. Разозлившись, мужчина схватил стул и кинул его в сторону женщины, попав в голову.

Персонал кафе нажал на тревожную кнопку, и прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессора. Впоследствии он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Гость|01.11.2017 09:20|

Сколько же неадекватов кругом!

Гость|01.11.2017 09:25|

Очень хорошая новость с утра . Побольше таких новостей .

Гость|01.11.2017 09:26|

Лавочками убивают . Стульями пока не освоили .

Гость|01.11.2017 09:30|

Каждый день калечат, убивают , насилуют друг друга .

Гость|01.11.2017 09:35|

захотел с ней пообщаться, но получил отказ.

Вот дура . Сама напросилась. Пообщалась бы и голова не болела .

Гость|01.11.2017 09:36|

penzainform.ru писал(a):

какой-то момент он заметил в заведении свою знакомую и захотел с ней пообщаться, но получил отказ.
В один притон ходят. Хорошее заведение.

Гость|01.11.2017 09:41|

Спрашивается зачем эта дама туда пришла ?

Гость|01.11.2017 09:47|

Днище какое то

Гость|01.11.2017 09:51|

Стул пластик или дерево?

Имя: Гость
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