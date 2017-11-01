01.11.2017 | 09:08

Во вторник, 31 октября, сотрудники Росгвардии в Пензе задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений посетительнице кафе.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, злоумышленник распивал спиртное в кафе на улице Суворова.

В какой-то момент он заметил в заведении свою знакомую и захотел с ней пообщаться, но получил отказ. Разозлившись, мужчина схватил стул и кинул его в сторону женщины, попав в голову.

Персонал кафе нажал на тревожную кнопку, и прибывшие на место росгвардейцы задержали агрессора. Впоследствии он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.