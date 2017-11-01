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Криминал | В Пензе будут судить сотрудника колонии, допустившего побег осужденного

01.11.2017|18:09
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В Пензе окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 4. Мужчину обвиняют в халатности, повлекшей побег осужденного.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел 21 июля. В этот день из колонии сбежал 27-летний уроженец Узбекистана, отбывающий наказание за разбой и убийство.

Он находился с родственником в комнате для длительных свиданий. В это время к другому осужденному по предварительной договоренности на длительное свидание по подложным документам пришли знакомый и родственница замыслившего побег преступника.

Злоумышленник покинул колонию, маскируясь под посетителя второго осужденного. На контрольно-пропускном пункте часовой, изучая разовый пропуск и подложный паспорт, засомневался в личности посетителя и вызвал начальника караула отдела охраны. Тот еще раз проверил документы и, не заметив подмену лиц, велел часовому выпустить преступника.

Осужденный сел в такси и поехал в сторону Москвы. Его задержали тем же вечером в Рязанской области. Уголовное дело по факту побега находится в стадии расследования.

Бывшему же начальнику караула уже предъявлено обвинение. «Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управления СК РФ.

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Гость|01.11.2017 19:00|

Зарплаты в УФСИНе смешные,а ответственности выше крыши.Каждый сотрудник рискует жизнью,выходя на работу

Гость|01.11.2017 19:06|

Гость писал(a):

Зарплаты в УФСИНе смешные,а ответственности выше крыши.Каждый сотрудник рискует жизнью,выходя на работу
Надо терпеть ибо ничего другого такие люди делать не умеют .

Гость|01.11.2017 19:10|

Вертухаи, они проводят там жизнь.

Имя: Гость
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