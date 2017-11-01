01.11.2017 | 18:09

В Пензе окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 4. Мужчину обвиняют в халатности, повлекшей побег осужденного.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел 21 июля. В этот день из колонии сбежал 27-летний уроженец Узбекистана, отбывающий наказание за разбой и убийство.

Он находился с родственником в комнате для длительных свиданий. В это время к другому осужденному по предварительной договоренности на длительное свидание по подложным документам пришли знакомый и родственница замыслившего побег преступника.

Злоумышленник покинул колонию, маскируясь под посетителя второго осужденного. На контрольно-пропускном пункте часовой, изучая разовый пропуск и подложный паспорт, засомневался в личности посетителя и вызвал начальника караула отдела охраны. Тот еще раз проверил документы и, не заметив подмену лиц, велел часовому выпустить преступника.

Осужденный сел в такси и поехал в сторону Москвы. Его задержали тем же вечером в Рязанской области. Уголовное дело по факту побега находится в стадии расследования.

Бывшему же начальнику караула уже предъявлено обвинение. «Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управления СК РФ.