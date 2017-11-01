В Кузнецке 25-летняя женщина осуждена за кражу. В июле она, будучи пьяной, на территории, прилегающей к кафе, подошла к лежавшему на земле мужчине и, пока никто не видел, вынула из кармана его шорт 5 000 рублей.
Как выяснилось, в 2017 году злоумышленницу уже дважды судили за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, также она неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
На момент совершения последнего злодеяния женщина имела непогашенную условную судимость.
«Суд, отменив условное осуждение, окончательно назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», - сообщили в Кузнецком районном суде.
А за стыренные 150 лямов ничо не будет, никакой ответственности.