01.11.2017 | 09:45

В Кузнецке 25-летняя женщина осуждена за кражу. В июле она, будучи пьяной, на территории, прилегающей к кафе, подошла к лежавшему на земле мужчине и, пока никто не видел, вынула из кармана его шорт 5 000 рублей.

Как выяснилось, в 2017 году злоумышленницу уже дважды судили за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, также она неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

На момент совершения последнего злодеяния женщина имела непогашенную условную судимость.

«Суд, отменив условное осуждение, окончательно назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», - сообщили в Кузнецком районном суде.