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Криминал | В Кузнецке 25-летняя женщина отправится в колонию за кражу 5 000 рублей

01.11.2017|09:45
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В Кузнецке 25-летняя женщина осуждена за кражу. В июле она, будучи пьяной, на территории, прилегающей к кафе, подошла к лежавшему на земле мужчине и, пока никто не видел, вынула из кармана его шорт 5 000 рублей.

Как выяснилось, в 2017 году злоумышленницу уже дважды судили за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, также она неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

На момент совершения последнего злодеяния женщина имела непогашенную условную судимость.

«Суд, отменив условное осуждение, окончательно назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», - сообщили в Кузнецком районном суде.

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Гость|01.11.2017 09:58|

А за стыренные 150 лямов ничо не будет, никакой ответственности.

Гость|01.11.2017 10:10|

со 150 лям есть чем поделиться с нужными людьми,а за 5000 только по закону!

Имя: Гость
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