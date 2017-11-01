01.11.2017 | 13:34

Пожилому жителю Пензы грозит лишение свободы на срок до двух лет: мужчина пенсионного возраста обвиняется в магазинных кражах.

Полицейские установили, что 61-летний горожанин совершил первую кражу в торговом центре на улице Кирова - он похитил наушники.

Вскоре ценитель аудиотехники вновь наведался в магазин в надежде на добычу. На этот раз он вынес портативную акустическую установку. Однако она стала его последней добычей: подозреваемого в краже мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Предполагаемый злоумышленник признался в содеянном. Похищенное изъято», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.