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Криминал | Жительница Кузнецка лишилась 607 000 рублей, обратившись к «ясновидящей»

31.10.2017|10:02
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73-летняя жительница Кузнецка поверила мошенникам и лишилась сбережений, надеясь на помощь «ясновидящей».

Обратившись в полицию, пожилая женщина сообщила, что в марте 2016 года на одном из телевизионных каналов увидела передачу, которую вела «ясновидящая», и позвонила по указанному на экране номеру телефона.

Кузнечанка рассказала взявшей трубку незнакомке о своих проблемах, после чего ей начали поступать звонки от «помощников ясновидящей». В ходе беседы они просили перечислить деньги для положительного результата работы.

«В период с марта 2016 года по июль 2017-го заявительница перевела на различные расчетные счета 607 тысяч рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

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Гость|31.10.2017 10:25|

penzainform.ru писал(a):

В период с марта 2016 года по июль 2017-го заявительница перевела на различные расчетные счета 607 тысяч рублей»,

Вот тебе бабушка и Юрьев день. Молодцы ребята, на дураках свет держится. Целый год зарплату получали.

Гость|31.10.2017 10:26|

все деньги у пенсионерок скопились, оттого и кризис)

Гость|31.10.2017 10:27|

И через год сообразила, что это мошенники, ну и ну.

Гость|31.10.2017 10:28|

Как доказать, что они не помогли?

Гость|31.10.2017 10:49|

penzainform.ru писал(a):

на одном из телевизионных каналов увидела передачу
Это телевидение рекламирует шарлатанов? Они же сообщники тогда!

Гость|31.10.2017 10:50|

каргаша старая! так и надо! всю жизнь копила и лишилась! внукам ни копейки не оставила! поделом!

Гость|31.10.2017 10:54|

Шиш постный внукам и детям, пусть сами зарабатывают. Для себя надо жить, так, как нравится, а не соблюдать чьи-то хотелки.

Гость|31.10.2017 11:02|

Лучше отдам дядькам и теткам "Ясновидящим", которые все видят и бдят... через око голубого экрана, они то ведь ближе и роднее они то ведь точно помогут)))

Гость|31.10.2017 11:03|

Гость писал(a):

Шиш постный внукам и детям, пусть сами зарабатывают. Для себя надо жить, так, как нравится, а не соблюдать чьи-то хотелки.
Например, завел собаку, надоела, выкинул, пусть сама кормится, что я должен соблюдать её хотелки?

Гость|31.10.2017 11:05|

Гость писал(a):

Например, завел собаку
Собака ждет именно тебя домой, а не бежит к сумкам и проверяет чекупила-чекупила.

Гость|31.10.2017 11:08|

Так она и для себя не живёт. На что копила, на кругосветку?

Гость|31.10.2017 11:11|

По телевизионным каналам много неправды говорят. Верить телевизору мягко говоря наивно.

Гость|31.10.2017 11:12|

Гость писал(a):

Так она и для себя не живёт.
Живет, как нравится, имеет право. А ты волнуйся о себе.

Имя: Гость
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