31.10.2017 | 10:02

73-летняя жительница Кузнецка поверила мошенникам и лишилась сбережений, надеясь на помощь «ясновидящей».

Обратившись в полицию, пожилая женщина сообщила, что в марте 2016 года на одном из телевизионных каналов увидела передачу, которую вела «ясновидящая», и позвонила по указанному на экране номеру телефона.

Кузнечанка рассказала взявшей трубку незнакомке о своих проблемах, после чего ей начали поступать звонки от «помощников ясновидящей». В ходе беседы они просили перечислить деньги для положительного результата работы.

«В период с марта 2016 года по июль 2017-го заявительница перевела на различные расчетные счета 607 тысяч рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

По факту мошенничества проводится проверка.