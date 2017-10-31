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Криминал | Житель Пензенской области, пытавшийся зарубить соседа, отправлен на лечение

31.10.2017|12:08
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Суд принял решение применить принудительные меры медицинского характера к 67-летнему жителю Сердобского района, который попытался зарубить соседа топором.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел 27 декабря 2016 года в селе Гуленовка.

Местный житель осенью 2015 года пустил к себе жить соседа, дом которого сгорел, а осенью 2016-го - еще одного, у которого в жилище не было газа и электричества.

Вечером 27 декабря мужчины поужинали, выпили спиртного и решили посмотреть телевизор. Через несколько минут владелец сгоревшего дома взял топор и без всяких причин ударил им по голове 61-летнего нового жильца, причинив тому открытую черепно-мозговую травму. В этот момент к агрессору подбежал хозяин, отобрал топор и оттолкнул в сторону.

«Проведенной судебной психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

По решению суда гражданина поместят в медицинскую организацию специализированного типа, оказывающую психиатрическую помощь.

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Гость|31.10.2017 12:29|

По решению суда гражданина поместят в медицинскую организацию специализированного типа, оказывающую психиатрическую помощь.

В медицинскую организацию . Да журналисты курят что то . Поместить журналистов на лечение в медицинское Учереждение .

Гость|31.10.2017 12:29|

penzainform.ru писал(a):

Через несколько минут владелец сгоревшего дома взял топор и без всяких причин ударил им по голове 61-летнего нового жильца, причинив тому открытую черепно-мозговую травму. В этот момент к агрессору подбежал хозяин, отобрал топор и оттолкнул в сторону.
Жесть.

Гость|31.10.2017 12:34|

Да они наркоманы конченные .

Гость|31.10.2017 12:38|

состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими»,

Таких в городе полным полно .

Гость|31.10.2017 12:56|

Мелицинская организация . ИДИОТЫ...

Имя: Гость
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