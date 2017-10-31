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Криминал | В Вадинском районе двое юношей осуждены за кражу перчаток и изоленты

31.10.2017|15:09
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Двое жителей Вадинского района осуждены за кражу чужого имущества по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище.

В феврале двое молодых людей 17 и 18 лет, сломав замок, вошли в чужой дом и похитили оттуда имущество на общую сумму 3 837 рублей 50 копеек.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в Вадинском районном суде, злоумышленников заинтересовали рабочие перчатки, розетки, пассатижи, изолента, дисковые ножи, саморезы, кабель и прочие хозяйственные мелочи.

Впоследствии они полностью признали свою вину. Несовершеннолетнему назначили наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей в доход государства, его напарнику - 100 000 рублей.

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