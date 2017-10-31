31.10.2017 | 15:20

Кузнецкие полицейские задержали оренбуржца, подозреваемого в мошенничестве. Его жертвой стал 29-летний житель Саранска.

Мужчина разместил в Интернете несколько объявлений о предоставлении услуг автоэвакуатора. Вскоре на его мобильный телефон позвонил потенциальный клиент и заказал эвакуатор, назначив встречу в Кузнецке.

На месте «заказчик» рассказал, что на стоянке находится автомобиль Toyota, который требуется забрать. Однако сначала нужно заключить с владельцем парковки договор о передаче машины и оплатить время, в течение которого она была на стоянке.

«Владелец автомобиля» одолжил у водителя эвакуатора 15 тысяч рублей, пообещав вернуть их через полчаса. После этого он ушел якобы заключать договор и не вернулся. Поняв, что не дождется ни клиента, ни денег, мужчина обратился в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 28-летнего жителя Оренбургской области, ранее судимого. Он признался в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.