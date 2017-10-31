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Криминал | 39-летнего жителя Нижнеломовского района уговорили пойти на кражу

31.10.2017|16:04
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В Нижнеломовском районе двое местных жителей осуждены за кражу металлических регистров и отопительного котла из чужого сарая.

В июле 57-летний мужчина задумал украсть у односельчанина регистр и котел, но, понимая, что одному все это не унести, предложил войти в долю 39-летнему знакомому.

Сначала приятель отказался, но после уговоров дал согласие, и товарищи отправились на дело. Вечером они сломали металлический пробой на входной двери сарая и поочередно вынесли оттуда два регистра весом по 43 кг каждый и 39-килограммовый котел.

В результате приятелей признали виновными в совершении преступления. Им назначили наказание в виде 200 и 180 часов обязательных работ соответственно, сообщили в Нижнеломовском районном суде.

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