31.10.2017 | 16:04

В Нижнеломовском районе двое местных жителей осуждены за кражу металлических регистров и отопительного котла из чужого сарая.

В июле 57-летний мужчина задумал украсть у односельчанина регистр и котел, но, понимая, что одному все это не унести, предложил войти в долю 39-летнему знакомому.

Сначала приятель отказался, но после уговоров дал согласие, и товарищи отправились на дело. Вечером они сломали металлический пробой на входной двери сарая и поочередно вынесли оттуда два регистра весом по 43 кг каждый и 39-килограммовый котел.

В результате приятелей признали виновными в совершении преступления. Им назначили наказание в виде 200 и 180 часов обязательных работ соответственно, сообщили в Нижнеломовском районном суде.