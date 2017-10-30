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Криминал | В Мокшане мужчине вынесли приговор за попытку дать взятку полицейскому

30.10.2017|16:40
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В Мокшане 36-летний мужчина осужден за покушение на дачу взятки участковому.

26 августа сельчанин в районном отделе полиции попытался передать участковому уполномоченному 6 000 рублей. Он просил не составлять протокол на его родственника - иностранного гражданина, нарушившего режим пребывания в России.

В отдел полиции оба мужчины были доставлены инспектором ДПС. Он остановил на дороге их машину и при проверке документов выяснил, что пассажир находился в Российской Федерации незаконно.

В итоге за попытку дать взятку водителя оштрафовали на 10 000 рублей.

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