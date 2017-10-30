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Криминал | Незапертый замок обошелся пожилой жительнице Никольска в 5 500 рублей

30.10.2017|10:00
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81-летняя жительница Никольска лишилась 5 500 рублей из-за того, что забыла запереть навесной замок на двери, уходя из дома.

Этим воспользовался злоумышленник: он снял замок, зашел в дом пенсионерки, нашел ее сбережения и похитил их.

Обнаружив пропажу, престарелая женщина обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - им оказался 48-летний мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни, ранее судимый.

«Подозреваемый признался в краже денег. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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