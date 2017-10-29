29.10.2017 | 12:27

В Пензенском районе полицейские проводят проверку по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала администратор магазина в Засечном.

Обратившись к стражам порядка, женщина рассказала, что ей на мобильный позвонил неизвестный и представился техником по обслуживанию терминалов оплаты.

Мошенник заявил, что согласовал с руководством магазина обновление программного обеспечения терминала, расположенного в торговой точке, и администратору нужно перечислить через него определенную сумму.

«Следуя указаниям незнакомца, заявительница перевела на счет 22 тысячи рублей, после чего неизвестный на связь не выходил», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России

В настоящее время полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.