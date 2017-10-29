29.10.2017 | 16:30

Гражданин Украины Вадим Калюжный приехал в Сурский край в марте и снял жилье в доме на улице Чкалова, показав собственнику паспорт с собственной фотографией, но на другую фамилию.

«Тут же, получив ключи от хозяина, он разместил объявление в Интернете о сдаче этой же квартиры на длительный срок за 9 000 рублей. Введя в заблуждение девушку, откликнувшуюся на объявление, он представил ей другой паспорт, не тот, который показывал хозяину», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Мужчина предоставил и фальшивое свидетельство о праве собственности на квартиру. В одном из торговых центров лжесобственник передал студентке ключи.

Девушка отправилась заселяться, попробовала вставить ключ в замок, но открыть дверь не получилось. На шум выглянул хозяин квартиры, который делал уборку после съехавшего жильца. Так вскрылось мошенничество.

Настоящий собственник и девушка отправились в полицию. Выяснилось, что Калюжный обманул еще двух студенток, желающих снять ту же самую квартиру. Мошенник получил 22,5 тысячи рублей и покинул Пензу, но впоследствии был задержан.

«Суд учел, что подсудимый является гражданином Украины. Ни регистрации, ни постоянного места проживания на территории России мужчина не имеет. Он имел возможность скрыться, что и попытался сделать. Суд пришел к выводу, что его исправление возможно только путем изоляции от общества», - резюмировала Наталья Быченкова.

В результате мужчину приговорили к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.