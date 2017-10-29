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Криминал | В Пензе украинец обманул трех студенток при сдаче квартиры в аренду

29.10.2017|16:30
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Гражданин Украины Вадим Калюжный приехал в Сурский край в марте и снял жилье в доме на улице Чкалова, показав собственнику паспорт с собственной фотографией, но на другую фамилию.

«Тут же, получив ключи от хозяина, он разместил объявление в Интернете о сдаче этой же квартиры на длительный срок за 9 000 рублей. Введя в заблуждение девушку, откликнувшуюся на объявление, он представил ей другой паспорт, не тот, который показывал хозяину», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Мужчина предоставил и фальшивое свидетельство о праве собственности на квартиру. В одном из торговых центров лжесобственник передал студентке ключи.

Девушка отправилась заселяться, попробовала вставить ключ в замок, но открыть дверь не получилось. На шум выглянул хозяин квартиры, который делал уборку после съехавшего жильца. Так вскрылось мошенничество.

Настоящий собственник и девушка отправились в полицию. Выяснилось, что Калюжный обманул еще двух студенток, желающих снять ту же самую квартиру. Мошенник получил 22,5 тысячи рублей и покинул Пензу, но впоследствии был задержан.

«Суд учел, что подсудимый является гражданином Украины. Ни регистрации, ни постоянного места проживания на территории России мужчина не имеет. Он имел возможность скрыться, что и попытался сделать. Суд пришел к выводу, что его исправление возможно только путем изоляции от общества», - резюмировала Наталья Быченкова.

В результате мужчину приговорили к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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Гость|29.10.2017 20:45|

Ну а что вы хотели от приезжего с Украины,они все такие.

Гость|29.10.2017 20:50|

Гражданин Украины а от куда по конкретнее из днр или лнр?

Гость|29.10.2017 21:38|

За 22 тыс изолируют от общества, а за 150 млн украденных денег только Домашний арест. Справедливость по-рассейски

Гость|29.10.2017 22:07|

Так они же не скрываются. Ключевое слово скрыться

Гость|30.10.2017 02:35|

Ограбление по российски, ограбил и заявил вот он я,и дома

шний арест орест обеспечин

Гость|30.10.2017 06:48|

Один окон наставил т.е облопошил человек 70 людей преклонного возраста, тоже гражданин Украины а точнее лдр или это сейчас не катит

Гость|30.10.2017 10:21|

А заметили про ЦЫГАН пензаинформ не пишет.

Гость|30.10.2017 10:34|

Гость писал(a):

За 22 тыс изолируют от общества, а за 150 млн украденных денег только Домашний арест. Справедливость по-рассейски
++++

Гость|30.10.2017 10:35|

Не только он, и я, кстати, тоже не согласен.

Гость|30.10.2017 10:37|

Гость писал(a):

Не только он, и я, кстати, тоже не согласен.
Ну еще бы, еще бы! Вся незалежная не согласна)))

Гость|30.10.2017 10:42|

Гость писал(a):

.2017 10:21|

А заметили про ЦЫГАН

Под охраной ЮНЕСКО находяться

Гость|30.10.2017 10:43|

И правильно, что их охраняют. Что бы они не особо не разбегались. Зеков тоже охраняют)

Гость|30.10.2017 10:46|

Молодец украинец! Побольше бы таких, и зажили бы по-чиловичьи, как в Великой Европе!

Гость|30.10.2017 10:47|

ГОДОК БЕЗ ВОЙНЫ НА ПОСЕЛЕНИИ И ЖРАЧКА ПО ХАЛЯВЕ

Гость|30.10.2017 10:48|

Тут он сдал а там из его государства людей кинули.

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Имя: Гость
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