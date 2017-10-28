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Криминал | 57-летний пензенец задержан в Россоши по подозрению в разбое

28.10.2017|10:00
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В городе Россоши Воронежской области сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Пензы по подозрению в разбойном нападении.

Накануне полиция сняла пензенца с поезда, следовавшего в южном направлении. В тот же день он зашел в продуктовый магазин и, угрожая ножом, приказал стоявшей за прилавком женщине выдать ему из кассы все деньги.

Продавец подчинилась разбойнику и отдала ему 850 рублей, но затем начала громко звать на помощь. Ее крик услышал шедший мимо гражданин. Он сумел сориентироваться и задержать выходившего из магазина мужчину. Через пару минут к месту происшествия подоспел оказавшийся неподалеку наряд полиции, который доставил задержанного в отдел.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

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Гость|28.10.2017 10:22|

Уж написали бы в Воронежской области, уверена 99% населения России не знает что такое Россошь.

Гость|28.10.2017 10:45|

Прям как в триллере складывается сюжет-читал с интересом)))

Имя: Гость
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