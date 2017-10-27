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Криминал | В зареченской больнице нанесли тяжкий вред здоровью роженицы

27.10.2017|16:24
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В Заречном возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью пациентки медсанчасти № 59.

29 августа 31-летняя женщина приехала в больницу на плановые роды. На следующий день ей сделали кесарево сечение и перевели в послеродовое отделение.

Впоследствии медики несвоевременно обнаружили у пациентки внутреннее кровотечение, повлекшее крупную кровопотерю, так что проведение необходимой операции было отсрочено.

«В результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи у пациентки имело место развитие коматозного состояния, угрожающего ее жизни и расценивающегося как тяжкий вред здоровью», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время женщина проходит лечение в одной из московских больниц. Следователи же устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

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Гость|27.10.2017 16:35|

Лечитесь в больницах Заречного, пензенские больницы - для пензенцев.

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