27.10.2017 | 16:24

В Заречном возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью пациентки медсанчасти № 59.

29 августа 31-летняя женщина приехала в больницу на плановые роды. На следующий день ей сделали кесарево сечение и перевели в послеродовое отделение.

Впоследствии медики несвоевременно обнаружили у пациентки внутреннее кровотечение, повлекшее крупную кровопотерю, так что проведение необходимой операции было отсрочено.

«В результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи у пациентки имело место развитие коматозного состояния, угрожающего ее жизни и расценивающегося как тяжкий вред здоровью», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время женщина проходит лечение в одной из московских больниц. Следователи же устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.