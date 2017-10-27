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Криминал | Следователи установили личность убитого в Богословке мужчины

27.10.2017|18:55
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Жительница села Богословка рано утром обнаружила на улице бездыханное тело. О том, что неподалеку от Пензы произошло страшное убийство, женщина сразу сообщила в полицию.

«Труп находился возле автомобиля Toyota Land Cruiser, он был в крови. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа. Телефона при нем не оказалось, также в автомобиле отсутствовал видеорегистратор, провод которого был обрезан», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Однако следователям не составило труда установить личность погибшего. Машина, рядом с которой его убили, принадлежит одному из предприятий, зарегистрированных в Городищенском районе. Хозяин бизнеса и стал жертвой злоумышленника, который был задержан по горячим следам.

«С потерпевшим у него сложились личные неприязненные отношения, вследствие чего он решил его убить. С этой целью вечером 24 октября мужчина, используя вымышленный повод, предложил потерпевшему проехать в село Богословка. Ни о чем не подозревавший мужчина согласился», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Когда автомобиль приехал в Богословку, злоумышленник нанес жертве несколько ударов ножом, от которых человек скончался на месте.

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Гость|27.10.2017 19:11|

Кого убили-то?

Гость|27.10.2017 19:12|

И кто конкретно.

Гость|27.10.2017 19:12|

Кого надо, того и убили!

Имя: Гость
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