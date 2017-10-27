27.10.2017 | 18:55

Жительница села Богословка рано утром обнаружила на улице бездыханное тело. О том, что неподалеку от Пензы произошло страшное убийство, женщина сразу сообщила в полицию.

«Труп находился возле автомобиля Toyota Land Cruiser, он был в крови. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа. Телефона при нем не оказалось, также в автомобиле отсутствовал видеорегистратор, провод которого был обрезан», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Однако следователям не составило труда установить личность погибшего. Машина, рядом с которой его убили, принадлежит одному из предприятий, зарегистрированных в Городищенском районе. Хозяин бизнеса и стал жертвой злоумышленника, который был задержан по горячим следам.

«С потерпевшим у него сложились личные неприязненные отношения, вследствие чего он решил его убить. С этой целью вечером 24 октября мужчина, используя вымышленный повод, предложил потерпевшему проехать в село Богословка. Ни о чем не подозревавший мужчина согласился», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Когда автомобиль приехал в Богословку, злоумышленник нанес жертве несколько ударов ножом, от которых человек скончался на месте.