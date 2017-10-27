Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 окт 2017|15:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  58.08
 

Криминал | Пензенец подозревается в убийстве 49-летнего мужчины в Богословке

27.10.2017|13:24
Печать

В регионе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Тело 49-летнего жителя областного центра с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в селе Богословка Пензенского района.

В кратчайшие сроки личность подозреваемого была установлена: им оказался 25-летний пензенец.

«Мужчина сообщил, что у него с потерпевшим сложились личные неприязненные отношения, в связи с чем он решил его убить. Вечером 24 октября подозреваемый, используя вымышленный повод, предложил потерпевшему проехать в село Богословка. Ни о чем не подозревавший мужчина согласился», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

У одного из домов злоумышленник достал нож и несколько раз ударил им потерпевшего, после чего сразу же скрылся с места преступления и выбросил орудие убийства.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в СУ СК РФ по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!