27.10.2017 | 13:24

В регионе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Тело 49-летнего жителя областного центра с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в селе Богословка Пензенского района.

В кратчайшие сроки личность подозреваемого была установлена: им оказался 25-летний пензенец.

«Мужчина сообщил, что у него с потерпевшим сложились личные неприязненные отношения, в связи с чем он решил его убить. Вечером 24 октября подозреваемый, используя вымышленный повод, предложил потерпевшему проехать в село Богословка. Ни о чем не подозревавший мужчина согласился», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

У одного из домов злоумышленник достал нож и несколько раз ударил им потерпевшего, после чего сразу же скрылся с места преступления и выбросил орудие убийства.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в СУ СК РФ по Пензенской области.