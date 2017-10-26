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Криминал | Жителя Пензенской области обвиняют в истязании 6-летней девочки

26.10.2017|09:01
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В Каменке в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетней падчерицы. По данным следствия, отчим бил 6-летнюю девочку руками по лицу и голове, а ремнем и электрическим шнуром - по спине, рукам и ногам.

Описанное выше происходило с 9 по 19 октября.

«Кроме того, он систематически совершал иные насильственные действия в отношении ребенка - привязывал его веревкой за ногу к кровати. Свои противоправные действия он объяснял воспитательными целями, мотивируя тем, что девочка его не слушается», - пояснили в управлении СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время мужчина задержан, ему уже предъявили обвинение и избирают меру пресечения.

«Сообщайте о любых известных фактах насилия, совершенных в отношении несовершеннолетних. Безнаказанность лиц, которые издеваются над самыми беззащитными – детьми, приводит к тому, что ребенок может подвергнуться систематическому избиению, испытывая при этом физические и нравственные страдания.

Не забывайте, что дети, особенно малолетние, в силу своего возраста лишены возможности обратиться к кому-либо за помощью. Помните, что физическое и психическое насилие над ребенком строго наказывается уголовным законодательством», - обратились к жителям Пензенской области в управлении.

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Гость|26.10.2017 09:17|

а где была мать в этот момент???

Гость|26.10.2017 09:22|

Я бы его лично УБИЛ бы с особой жестокостью. Да, за "чужого" ребёнка.

Гость|26.10.2017 09:28|

искренне желаю ему быть привязанным и перевоспитанным такими же методами и вот тогда будет послушным и воспитанным...

Гость|26.10.2017 09:35|

Герой-урод!Справился с 6-летним ребенком!

Гость|26.10.2017 09:41|

Он это делал тайно от матери? Женщины почему в попытке найти личное счастье вы пренебрегаете правом на счастье своих детей? Почему в случае если вы сошлись со скотиной у вас не хватает мужества выставить негодяя за порог? Одумайтесь!

Гость|26.10.2017 09:44|

мужика на кол, шкуру-мать выпороть розгами тчк

Гость|26.10.2017 09:54|

Гость писал(a):

Он это делал тайно от матери? Женщины почему в попытке найти личное счастье вы пренебрегаете правом на счастье своих детей? Почему в случае если вы сошлись со скотиной у вас не хватает мужества выставить негодяя за порог? Одумайтесь!
Они таких любят. Веселый, непредсказуемый, нескучный. Никогда не знает придет бухой или трезвый раз в месяц. И если бухой ударит сначала кулаком по лицу или сразу с ноги в живот.

Гость|26.10.2017 09:56|

Почему мать молчала? Что это, страх или безразличие? Почему женщины очень часто не думают о том , что устраивая личную жизнь они можут устроить АД собственному ребенку?

Гость|26.10.2017 10:01|

Вот тварь... Придушила бы собственными руками.

Гость|26.10.2017 10:03|

А почему на фото ремень? Типа кто носит ремень тот сразу насильник и психопат?

Гость|26.10.2017 10:20|

Гость писал(a):

Они таких любят. Веселый, непредсказуемый, нескучный. Никогда не знает придет бухой или трезвый раз в месяц. И если бухой ударит сначала кулаком по лицу или сразу с ноги в живот.
Это точно! Вообще такое ощущение складывается, что женщинам просто спокойно и счастливо жить неинтересно. Порядочный семьянин? Нафиг! Лучше судимый жлоб-алкаш. Или даже в тюрьме зэка себе найти. А потом на судьбу сетуют, да на род мужской

Имя: Гость
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