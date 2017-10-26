26.10.2017 | 09:01

В Каменке в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетней падчерицы. По данным следствия, отчим бил 6-летнюю девочку руками по лицу и голове, а ремнем и электрическим шнуром - по спине, рукам и ногам.

Описанное выше происходило с 9 по 19 октября.

«Кроме того, он систематически совершал иные насильственные действия в отношении ребенка - привязывал его веревкой за ногу к кровати. Свои противоправные действия он объяснял воспитательными целями, мотивируя тем, что девочка его не слушается», - пояснили в управлении СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время мужчина задержан, ему уже предъявили обвинение и избирают меру пресечения.

«Сообщайте о любых известных фактах насилия, совершенных в отношении несовершеннолетних. Безнаказанность лиц, которые издеваются над самыми беззащитными – детьми, приводит к тому, что ребенок может подвергнуться систематическому избиению, испытывая при этом физические и нравственные страдания.

Не забывайте, что дети, особенно малолетние, в силу своего возраста лишены возможности обратиться к кому-либо за помощью. Помните, что физическое и психическое насилие над ребенком строго наказывается уголовным законодательством», - обратились к жителям Пензенской области в управлении.