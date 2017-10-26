26.10.2017 | 15:08

31-летняя жительница Пензы едва не лишилась денег и телефона, решив отдохнуть в баре на улице Тернопольской.

Женщина повесила на спинку стула свою куртку, в кармане которой лежали 6 000 рублей и сотовый телефон стоимостью 5 000 рублей, и на несколько минут отлучилась. Вернувшись, она решила посмотреть время на мобильнике и обнаружила, что карман куртки пуст.

Пензячка немедленно позвонила в полицию. Прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов она указала на нескольких мужчин, сидевших рядом с ней за столиком в баре. В итоге стражи порядка задержали подозреваемого - 28-летнего жителя областного центра.

Мужчина сознался, что воспользовался моментом, когда соседка отошла от столика. Убедившись, что свидетелей нет, он залез в карман куртки, достал деньги и телефон и спрятал их на улице неподалеку от бара. А затем вернулся в увеселительное заведение и продолжал отдыхать, пока его не задержали полицейские.

Подозреваемый указал место, где спрятал деньги и телефон. Имущество было изъято и в дальнейшем будет возвращено владелице.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.