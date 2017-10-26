Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 окт 2017|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.77  |  $  57.61
 

Криминал | В Елюзани задержали дальнобойщиков, похитивших зеркало с чужого грузовика

26.10.2017|09:58
Печать

В Городищенском районе направлено в суд дело о грабеже. Обвиняемыми по нему проходят двое жителей Алтайского края, которые в Нижней Елюзани открутили с чужой машины зеркало заднего вида.

Инцидент произошел в августе. Двое ранее судимых мужчин 37 лет и 41 года перевозили груз из Москвы в Барнаул, и в дороге у их автомобиля повредилось боковое зеркало. Дальнобойщики остановились поужинать в придорожном комплексе на трассе М5 в Нижней Елюзани и увидели там выставленный на продажу грузовик с похожим зеркалом, которое и решили похитить.

Вооружившись отверткой, мужчины открутили зеркало с кронштейном и дефлектором воздуха (общая стоимость - 16 114 рублей). Затем один из них понес добычу к своему автомобилю, а второй задержался на месте преступления, чтобы поднять отвертку. Тут работники придорожного комплекса заметили злоумышленников и побежали за ними.

Один из подельников попытался задержать преследователей, а другой тем временем спрятал похищенное.

«Вызванные сотрудники полиции задержали одного из обвиняемых на территории придорожного комплекса. Другого обнаружили в с. Махалино Кузнецкого района, куда тот свернул на своем грузовом автомобиле переждать погоню», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Обвиняемых заключили под стражу, а зеркало с кронштейном и дефлектором воздуха вернули владельцу.

«Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|26.10.2017 10:44|

Не ворую в Елюзани!! Никогда!! Слышишь?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!