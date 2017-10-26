26.10.2017 | 09:58

В Городищенском районе направлено в суд дело о грабеже. Обвиняемыми по нему проходят двое жителей Алтайского края, которые в Нижней Елюзани открутили с чужой машины зеркало заднего вида.

Инцидент произошел в августе. Двое ранее судимых мужчин 37 лет и 41 года перевозили груз из Москвы в Барнаул, и в дороге у их автомобиля повредилось боковое зеркало. Дальнобойщики остановились поужинать в придорожном комплексе на трассе М5 в Нижней Елюзани и увидели там выставленный на продажу грузовик с похожим зеркалом, которое и решили похитить.

Вооружившись отверткой, мужчины открутили зеркало с кронштейном и дефлектором воздуха (общая стоимость - 16 114 рублей). Затем один из них понес добычу к своему автомобилю, а второй задержался на месте преступления, чтобы поднять отвертку. Тут работники придорожного комплекса заметили злоумышленников и побежали за ними.

Один из подельников попытался задержать преследователей, а другой тем временем спрятал похищенное.

«Вызванные сотрудники полиции задержали одного из обвиняемых на территории придорожного комплекса. Другого обнаружили в с. Махалино Кузнецкого района, куда тот свернул на своем грузовом автомобиле переждать погоню», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Обвиняемых заключили под стражу, а зеркало с кронштейном и дефлектором воздуха вернули владельцу.

«Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Светлана Артамонова.