26.10.2017 | 16:22

В Каменке 34-летний мужчина издевался над маленькой дочерью своей сожительницы. Как он пояснил следователям, рукоприкладством занимался «в воспитательных целях».

«Обвиняемый систематически наносил множественные удары руками по лицу и голове, а также по спине, рукам и ногам электрическим шнуром и ремнем своей малолетней падчерице, шестилетней девочке. Кроме того он систематически совершал иные насильственные действия, а именно неоднократно привязывал ее за ногу веревкой к кровати», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

До возбуждения уголовного дела по статье «Истязание» дошло лишь после того, как участники рейда по неблагополучным семьям обнаружили ребенка со следами побоев. Мать 1991 года рождения и ее гражданский супруг уходили на работу и оставляли малышку дома одну, садик она не посещала. Девочка, по мнению соседей, была лишена детских радостей.

«Она, допустим, сладкого ничего не видела. Когда приходили на праздники, на Пасху там, даешь ей конфету - она вся трясется, сразу фантики разворачивает, конфеты в рот все пихает», - рассказала одна из соседок.

Были периоды, когда девочка находилась в приюте. Своих детей у мужчины нет. Женщина с ребенком в его жизни появилась несколько лет назад.

«Я ему сказала: «Ты зачем ребенка в окно пытался выбросить?» - добавила женщина.

«Не стоит забывать, что дети зачастую в силу своего возраста просто не могут ни к кому обратиться за помощью. И помните, что любое психическое или физическое насилие над ребенком строго наказывается уголовным законом», - подчеркнула Татьяна Махницкая.

В региональном управлении следственного комитета работает телефонная линия «Ребенок в опасности». Сообщить о том, что дети подвергаются насилию, можно по номеру 36-17-19.